Троє звільнених у грудні заручників ще не отримали грошову компенсацію - Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Загалом 71 із 74 звільнених у грудні заручників на Донбасі отримали грошову компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень. Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
“З 74 звільнених з полону в грудні 2017 року, 71 людині кошти компенсації в розмірі 100 тисяч гривень вже перераховані”, — повідомив Тука.
У коментарях Тука відзначив, що іншим трьом не виплатили компенсацію з різних причин.
“У одного проблеми з паспортом, двоє не звернулись за коштами”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, 27 грудня 2017 року відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.
Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Україні вдалося знайти або повернути з окупованих територій 3224 бранців.