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Троє звільнених у грудні заручників ще не отримали грошову компенсацію - Тука

Троє звільнених у грудні заручників ще не отримали грошову компенсацію - Тука

Київ • УНН

 • 10916 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Загалом 71 із 74 звільнених у грудні заручників на Донбасі отримали грошову компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень. Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив у своєму Facebook, передає УНН.

“З 74 звільнених з полону в грудні 2017 року, 71 людині кошти компенсації в розмірі 100 тисяч гривень вже перераховані”, — повідомив Тука.

У коментарях Тука відзначив, що іншим трьом не виплатили компенсацію з різних причин.

“У одного проблеми з паспортом, двоє не звернулись за коштами”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 27 грудня 2017 року відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Україні вдалося знайти або повернути з окупованих територій 3224 бранців.

Українські Національні Новини

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