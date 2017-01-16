Троє українців провели результативні поєдинки в баскетбольному чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Троє українських баскетболістів провели результативні поєдинки у 16-му турі чемпіонату Іспанії, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
У поєдинку з "Фуенлабрадою" центровий Артем Пустовий у складі "Обрадойро" відзначився 16 очками (6/10 двоочкових, 4/5 штрафних), 4 підбираннями (3 в атаці), 1 передачею при 4 втратах і 3 фолах. Проте його команда програла з рахунком 72:91.
Ще один український бігмен Ігор Зайцев, який виступає в складі "Манреси", відіграв 19 хвилин у поєдинку проти "Сарагоси". Команда українця поступилася в овертаймі (77:87), а І.Зайцев відзначився 8 очками (1/3 двоочкових, 1/5 триочкових, 3/4 штарфних), 2 підбираннями (1 в атаці) і 1 перехопленням при 1 втраті і 4 фолах.
Єдиним українцем, який виграв свій матч у 17 турі чемпіонату Іспанії став центровий збірної В'ячеслав Кравцов, чия "Валенсія" вдома впоралася з "Естудіантесом" (93:85). Українець, відігравши 16 хвилин, допоміг команді 8 очками (4/4 двоочкових) і 2 підбираннями при 1 фолі.
Додамо, що "Валенсія" має 16 зіграних матчів і посідає 2 місце з 12 перемогами в активі, "Обрадойро" йде на передостанній 16 сходинці з 4 перемогами в 16 матчах, а "Манреса" замикає турнірну таблицю, вигравши лише 2 з 16 зустрічей "регулярки" Ліги ACB.
Як повідомляв УНН, баскетболісти С.Гладир і В.Кравцов допомогли своїм клубам здобути перемоги у матчах на євроарені