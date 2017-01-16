Трое украинцев провели результативные поединки в баскетбольном чемпионате Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Трое украинских баскетболистов провели результативные поединки в 16-м туре чемпионата Испании, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В поединке с "Фуэнлабрадой" центровой Артем Пустовой в составе "Обрадойро" отметился 16 очками (6/10 двухочковых, 4/5 штрафных), 4 подборами (3 в атаке), 1 передачей при 4 потерях и 3 фолах. Однако его команда проиграла со счетом 72:91.
Еще один украинский бигмен Игорь Зайцев, который выступает в составе "Манресы", сыграл 19 минут в поединке против "Сарагосы". Команда украинца уступила в овертайме (77:87), а И.Зайцев отличился 8 очками (1/3 двухочковых, 1/5 трехочковых, 3/4 штарфних), 2 подборами (1 в атаке) и 1 перехватом при 1 потере и 4 фолах.
Единственным украинцев, который выиграл свой матч в 17 туре чемпионата Испании стал центровой сборной Вячеслав Кравцов, чья "Валенсия" дома справилась с "Эстудиантес" (93:85). Украинец, отыграв 16 минут, помог команде 8 очками (4/4 двухочковых) и 2 подборами при 1 фоле.
Добавим, что "Валенсия" имеет 16 сыгранных матчей и занимает 2 место из 12 победами в активе, "Обрадойро" идет на предпоследнем 16 месте с 4 победами в 16 матчах, а "Манреса" замыкает турнирную таблицу, выиграв лишь 2 из 16 встреч" регулярки "Лиги ACB.
Как сообщал УНН, баскетболисты С.Гладир и В.Кравцов помогли своим клубам одержать победы в матчах на арене