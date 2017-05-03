Троє українських бійців загинули в районі Світлодарської дуги - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Троє українських військовослужбовців загинули в районі Світлодарської дуги, рятуючи свого пораненого побратима. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Троє наших хлопців, рятуючи свого пораненого побратима, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги. Один з них, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці”, — сказано у повідомленні.
У штабі розповіли, що командуванням частини одразу було організовано пошук українських військовослужбовців.
“Тіла було знайдено, проте евакуювати їх не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника”, — зазначили у штабі.
Зараз проводиться процедура щодо повернення тіл військовослужбовців.
“Проте ворог продовжує маніпулювати громадською думкою та намагається дискредитувати Збройні Сили України. Так, на одному із російських сайтів з’явилася інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи, що не відповідає дійсності”, — додали у штабі.
Нагадаємо, минулої доби, 2 травня, в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, семеро зазнали поранень.