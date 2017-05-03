Трое украинских бойцов погибли в районе Светлодарской дуги - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги, спасая своего раненого собрата. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
“Трое наших ребят, спасая своего раненого собрата, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте”, — говорится в сообщении.
В штабе рассказали, что командованием части сразу было организовано поиск украинских военнослужащих.
“Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильной огневой противодействия противника”, — отметили в штабе.
Сейчас проводится процедура по возврату тел военнослужащих.
“Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группы, не соответствует действительности”, — добавили в штабе.
Напомним, за минувшие сутки, 2 мая, в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, семеро получили ранения.