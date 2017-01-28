Троє українських бійців отримали поранення в зоні АТО минулої доби, загиблих немає

“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських збройних сил немає. Троє наших військовослужбовців зазнали поранень”, — сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, за добу з 26 на 27 січня, бойовики 60 разів обстріляли сили АТО.