Троє українських бійців отримали поранення в зоні АТО минулої доби, загиблих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських збройних сил немає. Троє наших військовослужбовців зазнали поранень”, — сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за добу з 26 на 27 січня, бойовики 60 разів обстріляли сили АТО.