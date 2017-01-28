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Трое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО за прошедшие сутки, погибших нет

Трое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО за прошедшие сутки, погибших нет

Киев • УНН

 • 10234 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских вооруженных сил нет. Трое наших военнослужащих получили ранения", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за сутки с 26 на 27 января, боевики 60 раз обстреляли силы АТО.

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