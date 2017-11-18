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Троє українських біатлоністок потрапили до топ-10 спринту в Шушені

Троє українських біатлоністок потрапили до топ-10 спринту в Шушені

Київ • УНН

 • 18650 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В норвезькому Шушені спринтерською гонкою серед жінок був даний неофіційний старт нового біатлонного сезону, передає УНН.

Відстрілявшись на нуль наші спортсменки Юлія Журавок та Ірина Вавринець захопили лідируючі позиції на фініші. Проте згодом посунути українок вдалося білорускам Надії Скардіно та Ірині Кривко.

Лише останнім пострілом на стійці Валентина Семеренко не зуміла закрити мішень і завершила змагання на 8-му рядку.

Під пізніми стартовими номерами стартували більш імениті біатлоністки серед яких Дар'я Домрачьова, Доротея Вірер, Анаїс Бесконд, Тіріл Екхоф, наші сестри Семеренко, а також капітан збірної Олена Підгрушна, котрим вдалося фінішувати на достатньо високих позиціях.

У підсумку в десятці кращих опинилися три українки – Журавок 6-та +22,6 секунд відставання від переможниці німкені Деніз Херрман (0+1 промахів), Валентина Семеренко 8-ма (0+1) +36,5 с, а Підгрушна 9-та (1+0) + 40,2. Інші представниці нашої збірної розташувалися наступним чином: Варвинець 14-та, Анастасія Меркушина 17-та, Віта Семеренко 33-та, Ольга Абрамова 43-та, Яна Бондарь 46-та і Надія Бєлкіна 51-ша.

Відзначимо, що до числа призерок увійшли білоруски: Скардіно друга +8,7 с, а Кривко третя +22,6 с.

Зауважимо, що перегони в Шушені є фінальним етапом підготовки біатлоністок перед першим в сезоні етапом Кубку світу.

Додамо також, сьогодні також проведуть спринт і представники України, якій представлені другим за силою складом.

Як повідомляв УНН, двоє українців потрапили до топ-5 на контрольній біатлонній гонці в Канаді.

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