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Трое украинских биатлонисток попали в топ-10 спринта в Шушене

Трое украинских биатлонисток попали в топ-10 спринта в Шушене

Киев  •  УНН

 • 18640 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В норвежском Шушене спринтерской гонкой среди женщин был дан неофициальный старт нового биатлонного сезона, передает УНН.

Отстрелявшись на ноль наши спортсменки Юлия Журавок и Ирина Вавринец захватили лидирующие позиции на финише. Однако впоследствии подвинуть украинок удалось белорускам Надежды Скардино и Ирине Кривко.

Только последним выстрелом на стойке Валентина Семеренко не сумела закрыть мишень и завершила соревнования на 8-й строчке.

Под поздними стартовыми номерами стартовали более именитые биатлонистки среди которых Дарья Домрачева, Вирер, Анаис Бесконд, Тирил Екхоф, наши сестры Семеренко, а также капитан сборной Елена Пидгрушная, которым удалось финишировать на достаточно высоких позициях.

В итоге в десятке лучших оказались три украинок - Журавок 6 (+22,6) секунд отставания от победительницы немки Дениз Херрман (0+1 промах), Валентина Семеренко 8-я (0+1) +36,5 сек, а Пидгрушная 9 та (1+0) + 40,2. Другие представительницы нашей сборной расположились следующим образом: Варвинец 14-я, Анастасия Меркушина 17-я, Вита Семеренко 33-я, Ольга Абрамова 43-я, Яна Бондарь 46-и Надежда Белкина 51-я.

Отметим, что в число призеров вошли белоруски: Скардино вторая +8,7 сек, а Кривко третья +22,6 с.

Заметим, что гонки в Шушене является финальным этапом подготовки биатлонисток перед первым в сезоне этапом Кубка мира.

Добавим также, сегодня также проведут спринт и представители Украины, которой представлены вторым по силе составом.

Как сообщал УНН, двое украинский попали в топ-5 на контрольной биатлонной гонке в Канаде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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