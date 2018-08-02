Троє українок пробилися до чвертьфіналів тенісних змагань у США

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Представниці України успішно розпочали боротьбу у парному розряді престижних турнірів категорії WTA в США, передає УНН.

На території Сан-Хосе сестри Кіченок Людмила та Надія святкували звитягу над дуетом з США Кейтлін Крістіан – Сабріна Мантамарія – 4:6, 6:3, 10:7.

У нашої пари, яка лише вперше з лютого 2018-го зіграла разом, 1 подача навиліт при 4 подвійних помилках, а також 4 із 9 реалізованих брейкпойнтів.

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За путівку до 1/2 фіналу турніру з призовим фондом у 799 тис. дол., сестри поборються із російським дуетом Анна Блінкова/Натела Дзаламідзе.

Крім того, наша Ангеліна Калініна у парі з Беліндою Бенчіч зі Швейцарії одержали вверх над нідерландкою Розалі ван дер Хоек і британкою Кеті Суон у протистоянні 1/8 фіналу турніру у Вашингтоні з призовим фондом у 250 тис. дол. – 3:6, 6:1, 10:8.

Додамо, що далі на Калініну та Бенчіч очікує матч із хорваткою Юрак і китаянкою Синьюнь.

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