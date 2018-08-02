Трое украинок пробились в четвертьфинал теннисных соревнований в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Представительницы Украины успешно начали борьбу в парном разряде престижных турниров категории WTA в США, передает УНН.
На территории Сан-Хосе сестры Киченок Людмила и Надежда праздновали победу над дуэтом из США Кейтлин Кристиан - Сабрина Мантамария - 4:6, 6:3, 10:7.
В украинской пары, которая только впервые с февраля 2018 года сыграла вместе, 1 подача навылет при 4 двойных ошибках, а также 4 из 9 реализованных брейкпойнтив.
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За путевку в 1/2 финала турнира с призовым фондом в 799 тыс. долл., сестры поборются с российским дуэтом Анна Блинкова/ Нателла Дзаламидзе.
Кроме того, украинка Ангелина Калинина в паре с Белиндой Бенчич из Швейцарии получили вверх над голландкой Розали ван дер Хоек и британкой Кэти Суон в противостоянии 1/8 финала турнира в Вашингтоне с призовым фондом в 250 тыс. долл. - 3:6, 6:1, 10:8.
Добавим, что дальше Калинину и Бенчич ожидает матч с хорваткой Юрак и китаянкой Синьюнь.