Троє українок перемогли на старті домашнього чемпіонату Європи з бадмінтону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У київському “Палаці спорту” стартував чемпіонат Європи з бадмінтону участь в якому беруть 200 спортсменів, передає УНН з посиланням на Федерацію бадмінтону України.
Що відомо
У перший день визначилися ті, хто увійшов в топ-32 в одиночних категоріях, і ті, хто увійшов в топ-16 в чоловічій і жіночій парній категорії.
Деталі
Наша Наталія Войцех (125 перша в світовому рейтингу) зустрічалася з Дженджира Штадельман (Швейцарія, 143-тя) і перемогла з рахунком 19:21, 21:15 , 21:17.
Здобула перемогу і наша молода пара дівчат Поліна Бугрова — Марія Столяренко (це їх лише 2-е виступ в міжнародних змаганнях), а перемогли вони пару Кейт Фрост — Мойя Райан (Ірландія, 106-а) з рахунком 21:17, 21:19.
Виступала і українська талановита пара молодих дівчат Анастасія Прозорова — Валерія Рудакова (109), вони зустрічалися з сильною французької парою і програли з рахунком 8:21, 10:21.
Доповнення
Чемпіонат Європи з бадмінтону мав відбутися у Києві у квітні 2020 року, але через пандемію коронавірусу змагання перенесли на 2021-й.