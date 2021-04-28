Троє українок перемогли на старті домашнього чемпіонату Європи з бадмінтону

Що відомо

У перший день визначилися ті, хто увійшов в топ-32 в одиночних категоріях, і ті, хто увійшов в топ-16 в чоловічій і жіночій парній категорії.

Деталі

Наша Наталія Войцех (125 перша в світовому рейтингу) зустрічалася з Дженджира Штадельман (Швейцарія, 143-тя) і перемогла з рахунком 19:21, 21:15 , 21:17.

Здобула перемогу і наша молода пара дівчат Поліна Бугрова — Марія Столяренко (це їх лише 2-е виступ в міжнародних змаганнях), а перемогли вони пару Кейт Фрост — Мойя Райан (Ірландія, 106-а) з рахунком 21:17, 21:19.

Виступала і українська талановита пара молодих дівчат Анастасія Прозорова — Валерія Рудакова (109), вони зустрічалися з сильною французької парою і програли з рахунком 8:21, 10:21.

Доповнення

Чемпіонат Європи з бадмінтону мав відбутися у Києві у квітні 2020 року, але через пандемію коронавірусу змагання перенесли на 2021-й.