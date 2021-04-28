Трое украинок победили на старте домашнего чемпионата Европы по бадминтону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В киевском “Дворце спорта” стартовал чемпионат Европы по бадминтону участие в котором принимают 200 спортсменов, передает УНН со ссылкой на Федерацию бадминтона Украины.
Что известно
В первый день определились те, кто вошел в топ-32 в одиночных категориях, и те, кто вошел в топ-16 в мужской и женской парной категории.
Детали
Наша Наталья Войцех (125 первая в мировом рейтинге) встречалась с Дженджира Штадельман (Швейцария, 143-я) и победила со счетом 19:21, 21:15, 21:17.
Одержала победу и наша молодая пара девушек Полина Бугрова - Мария Столяренко (это их только второй выступление в международных соревнованиях), а победили они пару Кейт Фрост - Мойя Райан (Ирландия, сто шестая) со счетом 21:17, 21:19 .
Выступала и украинская талантливая пара молодых девушек Анастасия Прозорова - Валерия Рудакова (109), они встречались с сильной французской парой и проиграли со счетом 8:21, 10:21.
Дополнение
Чемпионат Европы по бадминтону должен быть в Киеве в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021-й.