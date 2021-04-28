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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 182148 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 266629 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156221 просмотра

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Трое украинок победили на старте домашнего чемпионата Европы по бадминтону

Трое украинок победили на старте домашнего чемпионата Европы по бадминтону

Киев  •  УНН

 • 12046 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В киевском “Дворце спорта” стартовал чемпионат Европы по бадминтону участие в котором принимают 200 спортсменов, передает УНН со ссылкой на Федерацию бадминтона Украины.

Что известно

В первый день определились те, кто вошел в топ-32 в одиночных категориях, и те, кто вошел в топ-16 в мужской и женской парной категории.

Детали

Наша Наталья Войцех (125 первая в мировом рейтинге) встречалась с Дженджира Штадельман (Швейцария, 143-я) и победила со счетом 19:21, 21:15, 21:17.

Одержала победу и наша молодая пара девушек Полина Бугрова - Мария Столяренко (это их только второй выступление в международных соревнованиях), а победили они пару Кейт Фрост - Мойя Райан (Ирландия, сто шестая) со счетом 21:17, 21:19 .

Выступала и украинская талантливая пара молодых девушек Анастасия Прозорова - Валерия Рудакова (109), они встречались с сильной французской парой и проиграли со счетом 8:21, 10:21.

Дополнение

Чемпионат Европы по бадминтону должен быть в Киеве в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021-й.

Украинские Национальные Новости

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