Троє російських військових "ДНР" загинули через вибух газового балону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У новорічну ніч на Донбасі внаслідок вибуху газового балону загинуло троє російських найманців. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“У новорічну ніч троє російських військових з 1 Армійського корпусу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння вирішили використати несправний газовий балон, який вибухнув і призвів до їх загибелі”, — сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНН, 31 грудня 2017 року бойовик 1 АК ДНР в стані сп’яніння підірвав гранату, внаслідок чого загинуло 4 його колег, 2 отримали поранення.