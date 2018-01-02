Трое российских военных в "ДНР" погибли из-за взрыва газового баллона

"В новогоднюю ночь трое российских военных с 1 Армейского корпуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения решили использовать неисправный газовый баллон, который взорвался и привел к их гибели", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНН, 31 декабря 2017 боевик 1 АК ДНР в состоянии опьянения подорвал гранату, в результате чего погибли 4 его коллеги, 2 получили ранения.