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Троє постраждалих від вибуху газу на Харківщині померли у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У лікарні померло троє людей, які постраждали від вибуху побутового газу в селищі Слобожанське на Харківщині, ще двоє людей перебувають у реанімації. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Як повідомили в поліції, опіки, не сумісні із життям, отримали 23 та 51-річні робітники, а також 43-річний власник помешкання. Інші постраждалі у тяжкому стані перебувають у реанімації.

Триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, яке відкрито за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 січня у селищі Слобожанське Зміївського району в двокімнатній квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух побутового газу. В результаті постраждали 43-річний господар квартири, його 23-річний син, 23-річна подруга сина та двоє найманих працівників, жителів села Донець Зміївського району, 51 і 23 років.

Була проведена евакуація жителів будинку, а також відключення газопостачання та опалення під’їзду. Вибух стався через порушення правил користування газовим балоном при виконанні ремонтних робіт, пов’язаних з монтажем натяжної стелі.

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