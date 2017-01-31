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Трое пострадавших от взрыва газа в Харьковской области погибли в больнице

Трое пострадавших от взрыва газа в Харьковской области погибли в больнице

Киев • УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В больнице умерли три человека, пострадавших от взрыва бытового газа в поселке Слобожанское в Харьковской области, еще два человека находятся в реанимации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Как сообщили в полиции, ожоги, не совместимые с жизнью, получили 23 и 51-летние рабочие, а также 43-летний хозяин квартиры. Другие пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Продолжается досудебное расследование по уголовным производством, которое открыто по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 января в поселке Слобожанское Змиевского района в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали 43-летний хозяин квартиры, его 23-летний сын, 23-летняя подруга сына и двое наемных работников, жителей села Донец Змиевского района, 51 и 23 лет.

Была проведена эвакуация жителей дома, а также отключение газоснабжения и отопления подъезда. Взрыв произошел из-за нарушения правил пользования газовым баллоном при выполнении ремонтных работ, связанных с монтажом натяжного потолка.

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