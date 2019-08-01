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Троє пішоходів постраждали у ДТП на Київщині, серед них двоє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Протягом 31 липня в Київській області сталося три ДТП, в результаті яких постраждали пішоходи. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 31 липня, у м. Бровари, місцевий житель, виїжджаючи з прибудинкової території, допустив наїзд на малолітнього пішохода. 11-річний хлопець раптово вибіг на дорогу. В результаті аварії, потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді переломів ніг.

Ще одна ДТП із наїздом на дитину сталася в с. Мала Снітинка, Фастівського району. Водій легковика допустив наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину в невстановленому місці. 14-річного потерпілого госпіталізовано до Фастівської лікарні.

Також на одній з вулиць с. Петропавлівська Борщагівка, водій моторолера скоїв наїзд на місцевого жителя, який переходив проїжджу частину в невстановленому місці. В наслідок аварії, пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, перелому кисті та забоїв.

Нагадаємо, у ДТП на Херсонщині постраждала жінка та двоє малолітніх дітей.

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