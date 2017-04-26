Троє основних гравців "Шахтаря" пропустять матч півфіналу Кубка України

До списку тих, хто може вийти на поле, Паулу Фонсека вніс 19 гравців:



воротарі: Микита Шевченко, Антон Каніболоцький



захисники: Дарійо Срна, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Марсіо Азеведо



півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, В’ячеслав Танковський, Алан Патрік, Дентіньо, Марлос, Тайсон, Бернард



нападники: Олександр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.



Варто відзначити, що півфінальний матч Кубка України “Шахтар” — “Дніпро” відбудеться сьогодні на ОСК “Металіст” у Харкові.