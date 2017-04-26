Троє основних гравців "Шахтаря" пропустять матч півфіналу Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Футболісти “Шахтаря” Андрій Пятов, Ярослав Ракицький та Віктор Коваленко не потрапили в заявку на матч з “Дніпром” у півфіналі Кубка України. Про це інформує прес-служба “гірників”, передає УНН.
До списку тих, хто може вийти на поле, Паулу Фонсека вніс 19 гравців:
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- воротарі: Микита Шевченко, Антон Каніболоцький
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- захисники: Дарійо Срна, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Марсіо Азеведо
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- півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, В’ячеслав Танковський, Алан Патрік, Дентіньо, Марлос, Тайсон, Бернард
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- нападники: Олександр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
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Варто відзначити, що півфінальний матч Кубка України “Шахтар” — “Дніпро” відбудеться сьогодні на ОСК “Металіст” у Харкові.