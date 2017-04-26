Трое основных игроков "Шахтера" пропустят матч полуфинала Кубка Украины

В список тех, кто может выйти на поле, Паулу Фонсека внес 19 игроков:



вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий



защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо



Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Дентиньо, Марлос, Тайсон, Бернард



нападающие: Александр Зубков, Феррейра, Густаво Бланко Лещук.



Стоит отметить, что полуфинальный матч Кубка Украины "Шахтер" - "Днепр" состоится сегодня на ОСК "Металлист" в Харькове.