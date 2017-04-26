Трое основных игроков "Шахтера" пропустят матч полуфинала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Футболисты "Шахтера" Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий и Виктор Коваленко не попали в заявку на матч с "Днепром" в полуфинале Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.
В список тех, кто может выйти на поле, Паулу Фонсека внес 19 игроков:
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- вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий
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- защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо
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- Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Дентиньо, Марлос, Тайсон, Бернард
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- нападающие: Александр Зубков, Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
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Стоит отметить, что полуфинальный матч Кубка Украины "Шахтер" - "Днепр" состоится сегодня на ОСК "Металлист" в Харькове.