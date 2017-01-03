Троє осіб загинуло в ДТП у Харкові

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася другого січня, близько о пів на п’яту ранку в Харкові. На перехресті просп. Лозовеньківського — вул. Архітекторів, (кільцева дорога м. Харків) не розминулися “MITSUBISHI LANCER” та “AUDI-Q7”.

Внаслідок ДТП, водій та двоє пасажирів автомобіля “MITSUBISHI” загинули, водій автомобіля “AUDI” та пасажир автомобіля “MITSUBISHI” (дитина трьох років) отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.