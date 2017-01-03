Три человека погибли в ДТП в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Харькове в результате ДТП погибли три человека и еще двое получили телесные повреждения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины является.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января, около половины пятого утра в Харькове. На перекрестке просп. Лозовеньковский - ул. Архитекторов, (кольцевая дорога г. Харьков) не разминулись "MITSUBISHI LANCER" и "AUDI-Q7".
В результате ДТП, водитель и двое пассажиров автомобиля "MITSUBISHI" погибли, водитель автомобиля "AUDI" и пассажир автомобиля "MITSUBISHI" (ребенок трех лет) получили телесные повреждения.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.