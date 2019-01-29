Троє новачків відправились з "Шахтарем" на другий збір у Туреччину

До списку гравців, які вирушили на другий збір в Белек, потрапили 28 футболістів серед яких і троє новачків Валерій Бондаренко, Данило Сікан і Манор Соломон. Увесь склад виглядає так:

воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик, Анатолій Трубін;

захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Валерій Бондаренко, Ісмаїлі;

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півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Сергій Болбат, Михайло Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрік, Дентіньо, Фернандо, Веллінгтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде, Данило Сікан.

Варто зазначити, що у команди заплановано 5 товариських матчів.

Додамо, до першого матчу Ліги Європи з німецьким "Айнтрахтом", який відбудеться у Харкові, залишилося трохи більше двох тижнів (14 лютого).