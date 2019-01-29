Трое новичков отправились с "Шахтером" на второй сбор в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня делегация донецкого "Шахтера" отправилась в Турцию на второй подготовительный сбор, который продлится 10 тренировочных дней, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".
В список игроков, которые отправились на второй сбор в Белек, попали 28 футболистов среди которых и трое новичков Валерий Бондаренко, Даниил Сикан и Манор Соломон. Весь состав выглядит так:
вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;
защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" одержал первую победу на зимних сборах в Турции
полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;
нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан.
Стоит отметить, что у команды запланировано 5 товарищеских матчей.
Добавим, к первому матчу Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом", который состоится в Харькове, осталось чуть больше двух недель (14 февраля).