Трое новичков отправились с "Шахтером" на второй сбор в Турцию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84599 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103602 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138591 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136465 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132391 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126503 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164632 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трое новичков отправились с "Шахтером" на второй сбор в Турцию

Трое новичков отправились с "Шахтером" на второй сбор в Турцию

Киев  •  УНН

 • 12043 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня делегация донецкого "Шахтера" отправилась в Турцию на второй подготовительный сбор, который продлится 10 тренировочных дней, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".

В список игроков, которые отправились на второй сбор в Белек, попали 28 футболистов среди которых и трое новичков Валерий Бондаренко, Даниил Сикан и Манор Соломон. Весь состав выглядит так:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;

защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили;

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полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан.

Стоит отметить, что у команды запланировано 5 товарищеских матчей.

Добавим, к первому матчу Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом", который состоится в Харькове, осталось чуть больше двух недель (14 февраля).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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