Троє молодиків у Києві намагалися переправити в РФ людей для трансплантації органів

За повідомленням поліції, до складу злочинної групи входили троє молодих людей віком від 19 до 21 року, двоє з них є киянами, ще один — житель Полтавщини. Упродовж серпня-листопада зловмисники вербували дітей та дорослих для трансплантації внутрішніх органів, обіцяючи потенційним жертвам грошову винагороду.

“На початку серпня зловмисники завербували 15-річного хлопця та дівчину. Використовуючи безпорадний стан потенційних „донорів“, правопорушники пообіцяли їм значні суми в обмін на згоду про пересадку органів, а саме — частини печінки. Оскільки в Україні трансплантація органів між людьми без родинних зв’язків заборонена, зловмисники намагалися переправити завербованих ними людей через кордон до Росії, у Москву, для проведення хірургічного втручання”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, одну із жертв, 32-річну жінку, оперативники поліції та працівники прокуратури сьогодні завадили вивезти до Москви, де в неї повинні були вилучити за гроші частину печінки. Їй зловмисники запропонували 250 тисяч доларів США, хоча насправді планували віддати не більше 10 відсотків цієї суми.

Як повідомляв УНН, групу злочинців, які організували транснаціональний канал торгівлі людськими органами, викрили в Київській області.