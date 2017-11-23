Трое молодых людей в Киеве пытались переправить в РФ людей для трансплантации органов

По сообщению полиции, в состав преступной группы входили трое молодых людей в возрасте от 19 до 21 года, двое из них являются киевлянами, еще один - житель Полтавской области. В течение августа-ноября злоумышленники вербовали детей и взрослых для трансплантации внутренних органов, обещая потенциальным жертвам денежное вознаграждение.

"В начале августа злоумышленники завербовали 15-летнего парня и девушку. Используя беспомощное состояние потенциальных "доноров", правонарушители пообещали им значительные суммы в обмен на согласие о пересадке органов, а именно - части печени. Поскольку в Украине трансплантация органов между людьми без родственных связей запрещена, злоумышленники пытались переправить завербованных ими людей через границу в Россию, в Москву для проведения хирургического вмешательства", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, одну из жертв, 32-летнюю женщину, оперативники полиции и работники прокуратуры сегодня помешали вывезти в Москву, где у нее должны были изъять за деньги часть печени. Ей злоумышленники предложили 250 тысяч долларов США, хотя на самом деле планировали отдать не более 10 процентов этой суммы.

Как сообщал УНН, группу преступников, которые организовали транснациональный канал торговли человеческими органами, разоблачили в Киевской области.