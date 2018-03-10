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Троє малолітніх дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині

Троє малолітніх дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Троє дітей загинули під час пожежі у приватному будинку у Кіровоградській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“10 березня о 13:05 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Верблюжка Новгородківського району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місце події полум’я охопило одноповерховий житловий будинок з пічним опаленням площею орієнтовно 70 м кв. Під час гасіння пожежі було виявлено тіла трьох загиблих дітей 2017, 2015 та 2014 р.н”, — йдеться у повідомленні.

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Як з’ясувалось, мати пішла з дому та залишила дітей без нагляду. Силами вогнеборців та місцевої пожежної команди с. Верблюжка о 14:00 пожежу було локалізовано та о 15:00 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 5 чоловік особового складу, 1 одиниця техніки 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Новгородка та місцева пожежна команда. Наразі причини пожежі та смерті дітей встановлюють фахівці.

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