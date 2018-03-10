Трое малолетних детей погибли при пожаре в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"10 марта в 13:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Верблюжка Новгородковского района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 м кв. Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р.", - говорится в сообщении.
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Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра. Силами пожарных и местной пожарной команды с. Верблюжка в 14:00 пожар был локализован и в 15:00 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 5 человек личного состава, 1 единица техники 27-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Новгородка и местная пожарная команда. Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.