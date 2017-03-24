Троє людей загинули в пожежі на Донеччині

Сьогодні, 24 березня о 07:50, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Шахтарській у с. Желанне Донецької області.

На момент прибуття рятувальників горіння вже не було. В результаті пожежі загинуло три особи, серед яких 3-річна дитина. Анкетні данні загиблих з’ясовуються. Від Головного управління залучалося п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНН, внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.