Троє людей загинули в пожежі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Донеччині внаслідок пожежі загинуло троє людей, серед них 3-річна дитина. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.
Сьогодні, 24 березня о 07:50, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Шахтарській у с. Желанне Донецької області.
На момент прибуття рятувальників горіння вже не було. В результаті пожежі загинуло три особи, серед яких 3-річна дитина. Анкетні данні загиблих з’ясовуються. Від Головного управління залучалося п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.