Три человека погибли в результате пожара в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области в результате пожара погибли три человека, среди них 3-летний ребенок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Донецкой области.
Сегодня, 24 марта в 07:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шахтерской в с. Желанное Донецкой области.
На момент прибытия спасателей горения уже не было. В результате пожара погибли три человека, среди которых 3-летний ребенок. Анкетные данные погибших устанавливаются. От Главного управления привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в результате взрывов в Балаклее погибла женщина.