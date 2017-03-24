Три человека погибли в результате пожара в Донецкой области

Сегодня, 24 марта в 07:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шахтерской в ​​с. Желанное Донецкой области.

На момент прибытия спасателей горения уже не было. В результате пожара погибли три человека, среди которых 3-летний ребенок. Анкетные данные погибших устанавливаются. От Главного управления привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, в результате взрывов в Балаклее погибла женщина.