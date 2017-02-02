Троє людей загинули та ще троє постраждали в ДТП у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі загинуло троє молодих людей та ще троє осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Сьогодні о 7:15 на вулиці Криворізькій сталася ДТП за участю автомобілів “ВАЗ Патріот”, який належить приватній охоронній фірмі, та “Лада Каліна”.
В результаті ДТП троє пасажирів автомобіля “Лада” — дівчина та два хлопця загинули на місці, водій з важкими травмами доставлений до лікарні, ще один пасажир — не постраждав. Водій та пасажир автомобіля “ВАЗ Патріот” отримали легкі тілесні ушкодження.
Правоохоронці продовжують огляд місця події та встановлюють причини аварії. Попередньо, водій автомобіля “Лада Каліна”, який рухався з боку Кривого Рогу, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.