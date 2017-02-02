Три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Днепре

Сегодня в 7:15 на улице Криворожской произошло ДТП с участием автомобилей "ВАЗ Патриот", который принадлежит частной охранной фирме, и "Лада Калина".

В результате ДТП трое пассажиров автомобиля "Лада" - девушка и два парня погибли на месте, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, еще один пассажир - не пострадал. Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ Патриот" получили легкие телесные повреждения.

Правоохранители продолжают осмотр места происшествия и устанавливают причины аварии. Предварительно, водитель автомобиля "Лада Калина", который двигался со стороны Кривого Рога, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.