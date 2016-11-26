Троє людей померли у Києві після вживання технічного спирту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Троє людей померли на столичній Борщагівці, за попередніми даними, після вживання технічного спирту. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
"Попередньо відомо, що 51-річний потерпілий працював на підприємстві з виробництва хімічних засобів та рідини для омивачів. Імовірно, чоловік вкрав технічний спирт, який використовувався на виробництві, а вже вдома пригостив ним своїх знайомих, які й викликали лікарів, коли господарю стало погано", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, на той час на погане самопочуття вони не скаржилися.
"Ранком помер другий чоловік, 1965 року народження, а за ним і 43-річна жінка", - додали уполіції.
Як зазначається, остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції столиці відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.