Троє людей померли у Києві після вживання технічного спирту

"Попередньо відомо, що 51-річний потерпілий працював на підприємстві з виробництва хімічних засобів та рідини для омивачів. Імовірно, чоловік вкрав технічний спирт, який використовувався на виробництві, а вже вдома пригостив ним своїх знайомих, які й викликали лікарів, коли господарю стало погано", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, на той час на погане самопочуття вони не скаржилися.

"Ранком помер другий чоловік, 1965 року народження, а за ним і 43-річна жінка", - додали уполіції.

Як зазначається, остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції столиці відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.