Три человека умерли в Киеве после употребления технического спирта

"Предварительно известно, что 51-летний пострадавший работал на предприятии по производству химических средств и жидкости для омывателей. Вероятно, человек украл технический спирт, который использовался на производстве, а уже дома угостил им своих знакомых, которые и вызвали врачей, когда хозяину стало плохо", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в то время на плохое самочувствие они не жаловались.

"Утром умер второй мужчина, 1965 года рождения, а за ним и 43-летняя женщина", - добавили уполиции.

Как отмечается, окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.