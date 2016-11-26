Три человека умерли в Киеве после употребления технического спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Три человека скончались на столичной Борщаговке, по предварительным данным, после употребления технического спирта. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Предварительно известно, что 51-летний пострадавший работал на предприятии по производству химических средств и жидкости для омывателей. Вероятно, человек украл технический спирт, который использовался на производстве, а уже дома угостил им своих знакомых, которые и вызвали врачей, когда хозяину стало плохо", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в то время на плохое самочувствие они не жаловались.
"Утром умер второй мужчина, 1965 года рождения, а за ним и 43-летняя женщина", - добавили уполиции.
Как отмечается, окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.