Троє людей із гвинтівками для пейнтболу намагались проникнути до військової частини у Чернігові

У понеділок 21 листопада, о 10:10 спостерігач посту візуального спостереження військової частини А3547 помітив трьох цивільних осіб, які рухались до адміністративної території військової частини.

Невідомих було затримано та передано поліції.

Затриманими виявились два жителі Чернігова, 1995 та 1996 року народження, та один житель міста Славутича, 1996 року народження. Як зазначається, при собі хлопці дві гвинтівки М-16 (для гри в пейнтбол), один пневматичний пістолет та три мисливські ножі.