Три человека с винтовками для пэйнтбола пытались проникнуть в военную часть в Чернигове

В понедельник, 21 ноября, в 10:10 наблюдатель поста визуального наблюдения воинской части А3547 заметил трех гражданских лиц, которые двигались к административной территории военной части.

Неизвестные были задержаны и переданы полиции.

Задержанными оказались два жителя Чернигова, 1995 и 1996 года рождения, и один житель города Славутича, 1996 года рождения. Как отмечается, при себе ребята имели две винтовки М-16 (для игры в пэйнтбол), один пневматический пистолет и три охотничьих ножа.