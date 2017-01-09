Троє дітей постраждали внаслідок ДТП на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Сьогодні на трасі Київ—Чоп, неподалік Львова, у дорожньо-транспортну пригоду потрапило три легкові та один вантажний автомобіль. Про це УНН повідомила речник ГУ Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.
У Пустомитівському районі, поблизу с.Деревач, легковий автомобіль ВАЗ, не впоравшись з керуванням, в’їхав у відбійник. Внаслідок удару, машину відкинуло у причіп фури МАN.
Після цього у легковик в’їхали ще дві автівки марки Seat і Skoda.
Через ДТП до лікарні для обстеження доставлено трьох неповнолітніх пасажирів Seat.
Лікарі встановлюють, чи отримали вони травми.
За попередніми даними, водії та пасажири інших автомобілів не постраждали.
Нагадаємо, через цю ДТП на трасі утворився багатокілометровий затор.