Трое детей пострадали в результате ДТП во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня на трассе Киев-Чоп, недалеко от Львова, в дорожно-транспортное происшествие попало три легковых и один грузовой автомобиль. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.
В Пустомытовском районе, вблизи с.Деревач, легковой автомобиль ВАЗ, не справившись с управлением, въехал в отбойник. В результате удара, машину отбросило в прицеп фуры МАN.
После этого в легковой въехали две машины марки Seat и Skoda.
Из-за ДТП в больницу для обследования доставлены трое несовершеннолетних пассажиров Seat.
Врачи устанавливают, получили ли они травмы.
По предварительным данным, водители и пассажиры других автомобилей не пострадали.
Напомним, из-за этого ДТП на трассе образовалась многокилометровая пробка.