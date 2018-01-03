Троє бойовиків померли від передозування наркотиками та алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби померли троє бойовиків від передозування наркотичними засобами та алкоголем, ще троє підірвалися на власному мінному полі. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
О.Мотузяник наголосив, що незважаючи на введення режиму припинення вогню і значне зниження інтенсивності обстрілів майже удвічі зросла кількість не бойових втрат серед так званих армійських корпусів окупанта, що на тепер становлять понад 50% від загальної кількості вбитих і поранених бойовиків.
“Упродовж доби від передозування наркотичними речовинами і надмірного вживання алкогольних напоїв померли троє бойовиків. З них один мав офіцерське звання”, — сказав він.
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Також, за словами О.Мотузяника, через нехтування заходами безпеки під час переміщення ділянкою власних мінно-вибухових загороджень загинув ще один бойовик і двоє зазнали важких поранень.