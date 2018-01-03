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Трое боевиков умерли от передозировки наркотиками и алкоголем

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки умерли трое боевиков от передозировки наркотическими средствами и алкоголем, еще трое подорвались на собственном минном поле. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Трое боевиков умерли от передозировки наркотиками и алкоголем

А.Мотузяник отметил, что несмотря на введение режима прекращения огня и значительное снижение интенсивности обстрелов почти вдвое выросло количество не боевых потерь среди так называемых армейских корпусов оккупанта, что на данный момент составляют более 50% от общего количества убитых и раненых боевиков.

"В течение суток от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного употребления алкогольных напитков умерли трое боевиков. Из них один имел офицерское звание", - сказал он.

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Также, по словам А.Мотузяника, из-за пренебрежения мерами безопасности во время перемещения по участку собственных минно-взрывных заграждений погиб еще один боевик и двое получили тяжелые ранения.

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