Троє біатлоністів збірної України заразилися коронавірусом

Зараженими атлетами виявилися Артем Тищенко, Руслан Бригадир і Олександра Меркушина. Також позитивний тест на коронавірус виявився у доктора основної команди Богдана Браткова.

Всі інфіковані біатлоністи знаходяться на самоізоляції і не контактують з іншими членами команди. Сьогодні інфіковані атлети здадуть повторний тест, після чого буде прийнято рішення про їх подальшій підготовці.

Поки ж всі спортсмени команди Б мають обмеження в тренуваннях.

"Біатлоністи, які здали позитивний тест на коронавірус, знаходяться на самоізоляції. Всі решта - на карантині: дозволені тренування в лісі на свіжому повітрі, але не групові. Нам також виділили час ввечері для тренувань на лижах: коли закінчують підготовку інші команди, ми виходимо. Це близько 18:30. Зараз уточнюємо час виходу на сніг в денний період, щоб почати проводити комплексні тренування зі стріляниною", - розповів тренер жіночої команди Валерій Лесніков.

Відзначимо, що в свою чергу основна команда обмежень в тренуваннях немає і виконує всю заплановану роботу.

Також додамо, у Фінляндії резервна збірна України знаходитиметься до 20 листопада, після чого повернеться в Україну. У той же час основна команда в складі 7 чоловіків та 7 жінок відправитися в Контіолахті, де відбудеться перший етап Кубка світу.