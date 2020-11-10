Трое биатлонистов сборной Украины заразились коронавирусом

Зараженными спортсменами оказались Артем Тищенко, Руслан Бригадир и Александра Меркушина. Также положительный тест на коронавирус оказался у доктора основной команды Богдана Браткова.

Все инфицированные биатлонисты находятся на самоизоляции и не контактируют с другими членами команды. Сегодня инфицированные атлеты сдадут повторный тест, после чего будет принято решение об их дальнейшей подготовке.

Пока же все спортсмены команды Б имеют ограничения в тренировках.

"Биатлонисты, которые сдали положительный тест на коронавирус, находятся на самоизоляции. Все остальные - на карантине: разрешены тренировки в лесу на свежем воздухе, но не групповые. Нам также выделили время вечером для тренировок на лыжах: когда заканчивают подготовку другие команды, мы выходим. Это около 18:30. Сейчас уточняем время выхода на снег в дневной период, чтобы начать проводить комплексные тренировки со стрельбой", - рассказал тренер женской команды Валерий Лесников.

Отметим, что в свою очередь основная команда ограничений в тренировках не имеет и выполняет всю запланированную работу.

Также добавим, в Финляндии резервная сборная Украины будет находиться до 20 ноября, после чего вернется в Украину. В то же время основная команда в составе 7 мужчин и 7 женщин отправиться в Контиолахти, где состоится первый этап Кубка мира.