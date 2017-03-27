Трьом "прокурорам ЛНР" загрожує 15 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Луганщині розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно трьох “прокурорів”, які обіймають посади у так званій Генеральній прокуратурі “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Прокуратура розслідує справу за фактом участі трьох громадян України у діяльності так званої “Генеральної прокуратури “ЛНР”, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у діяльності терористичній організації).
Встановлено, що троє громадян України наразі обіймають керівні посади у так званій Генеральній прокуратурі “ЛНР” та здійснюють свою діяльність на користь вказаної терористичної організації, вчиняють дії спрямовані на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.
У зв’язку з тим, що “прокурори” так званої Генеральної прокуратури “ЛНР” переховуються від слідства на тимчасово непідконтрольній українській владі території, за принципової позиції прокуратури області стосовно останніх розпочато процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.
Довідково: санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, російському генералу повідомили підозру в співпраці з терористами "ДНР".