Трем "прокурорам ЛНР" грозит 15 лет тюрьмы

Прокуратура расследует дело по факту участия трех граждан Украины в деятельности так называемой Генеральной прокуратуры "ЛНР" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Установлено, что трое граждан Украины пока занимают руководящие должности в так называемой Генеральной прокуратуре "ЛНР" и осуществляют свою деятельность в пользу указанной террористической организации, совершают действия направлены на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

В связи с тем, что "прокуроры" так называемой Генеральной прокуратуры "ЛНР" скрываются от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории, за принципиальной позиции прокуратуры области относительно последних начата процедура специального (заочного) досудебного расследования.

Справка: санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, русскому генералу сообщили подозрение в сотрудничестве с террористами "ДНР".