Трьох українських військових поранено протягом дня в зоні АТО (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Протягом дня в зоні АТО отримали поранення троє українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Трьох наших військовослужбовців поранено”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики протягом дня 28 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі.
Зокрема, на маріупольському напрямку по Талаківці вів вогонь танк. На луганському напрямку по Троїцькому стріляв снайпер. А на донецькому — по Луганському вогонь вела БМП противника.