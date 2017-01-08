Трое украинских военных ранены в течение дня в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В течение дня в зоне АТО получили ранения трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Трое наших военнослужащих ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики в течение дня 28 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.
В частности, на мариупольском направлении по Талаковке вел огонь танк. На луганском направлении по Троицкому стрелял снайпер. А на донецком - по Луганскому огонь вела БМП противника.