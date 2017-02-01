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Трьох "суддів ДНР" судитимуть заочно

Трьох "суддів ДНР" судитимуть заочно

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прокуратура Донецької області скерувала до суду обвинувальні акти для заочного засудження суддів так званого Верховного суду терористичної організації “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області завершені спеціальні досудові розслідування стосовно трьох колишніх українських суддів, які перейшли на бік бойовиків “ДНР”.

Установлено, що двоє суддів Апеляційного суду Донецької області, а також суддя Центрально-Міського районного суду м. Макіївки Донецької області у січні 2015 року, будучи громадянами України та діючими суддями, маючи вищу юридичну освіту, розуміючи протиправний характер своїх дій, обійняли посади суддів у незаконно утвореному Верховному суді терористичної організації “ДНР” та стали виконувати свої посадові обов’язки.

Таким чином колишні судді вчинили злочин, передбачений ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) КК України.

Враховуючи те, що судді продовжують знаходитися на тимчасово окупованій території та працювати на бойовиків, стосовно них проводились спеціальні досудові розслідування.

Наразі обвинувальні акти прокуратурою скеровані до суду для заочного засудження.

Колишнім служителям Феміди загрожує до 15 років за ґратами.

Українські Національні Новини

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