Трех "судей ДНР" будут судить заочно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительные акты для заочного осуждения судей так называемого Верховного суда террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Следственным управлением прокуратуры Донецкой области завершены специальные досудебные расследования в отношении трех бывших украинских судей, которые перешли на сторону боевиков "ДНР".
Установлено, что двое судей Апелляционного суда Донецкой области, а также судья Центрально-Городского районного суда г. Макеевки Донецкой области в январе 2015 года, будучи гражданами Украины и действующими судьями, имея высшее юридическое образование, понимая противоправный характер своих действий, заняли должности судей в незаконно образованном Верховном суде террористической организации "ДНР" и стали выполнять свои должностные обязанности.
Таким образом бывшие судьи совершили преступление, предусмотренное ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.
Учитывая, что судьи продолжают находиться на временно оккупированной территории и работать на боевиков, по ним проводились специальные досудебные расследования.
Сейчас обвинительные акты прокуратурой направлены в суд для заочного осуждения.
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