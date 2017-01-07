Трьох прихильників "ДНР" затримали на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Поліція Донецької області затримала в Костянтинівці трьох чоловіків, що в 2014 році активно підтримували терористичну організацію “ДНР”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
Серед затриманих — чинний на момент початку збройного конфлікту майор міліції, начальник лінійного відділу по станції “Костянтинівка”, який був звільнений з органів внутрішніх справ лише в листопаді 2014 року.
“Цей персонаж, колишній активний прихильник „ДНР“, після подій „русской весны“ став вести замкнутий спосіб життя, намагаючись бути непомітним і сподіваючись, що його участь у „ДНР“ залишиться невідомою”, — написав В.Аброськін.
Такі ж і двоє інших симпатиків. За їхніми словами, стояли на блокпостах “за ідею”, грошей не отримували. Після того, як бойовиків “ДНР” погнали з Костянтинівки, з “товаришами” не спілкувалися і вирішили залишитися на території, підконтрольній Україні.
У Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя 26 січня 2017 року заочно судитимуть Анну Гриндюк за створення терористичної групи чи терористичної організації.