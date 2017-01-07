Трех сторонников "ДНР" задержали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Полиция Донецкой области задержала в Константиновке трех мужчин, которые в 2014 году активно поддерживали террористическую организацию "ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
Среди задержанных - действующий на момент начала вооруженного конфликта майор милиции, начальник линейного отдела по станции "Константиновка", который был уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года.
"Этот персонаж, бывший активный сторонник "ДНР", после событий "русской весны" стал вести замкнутый образ жизни, стараясь быть незаметным и надеясь, что его участие в "ДНР" останется неизвестным", - написал В.Аброськин.
Такие же и двое других сторонников. По их словам, стояли на блокпостах "за идею", денег не получали. После того, как боевики "ДНР" погнали из Константиновки, с "товарищами" не общались и решили остаться на территории, подконтрольной Украине.
В Орджоникидзевском районном суде Запорожья 26 января 2017 будут заочно судить Анну Гриндюк за создание террористической группы или террористической организации.